Komende week drie cruiseschepen op bezoek (maar ga niet kijken!)

Rotterdam - We krijgen deze week bezoek van drie cruiseschepen. Niet voor de lol, maar om gestrande bemanningsleden naar huis te brengen. Afgelopen week was dat ook al zo bij het bezoek van de Regal Princess. Toen dat schip aan de Holland Amerikakade lag, was het wél te druk op de kade, er wordt dan ook verzocht niet met z'n allen te gaan kijken.

Morgen (maandag 11 mei) meert rond 07.00 de Sky Princess aan bij Cruiseport Rotterdam, het schip blijft tot dinsdagmiddag 15.00 uur. Evenals Regal Princess met repatriërende bemanning die naar huis gaat, hoewel kleiner aantal (ca. 100). Ze gaan met bussen naar huis of eerst naar Schiphol. Het gaat opnieuw om Nederlandse en andere Europese bemanningsleden van de Holland America Group (Seabourn, Princess en Holland America Line).

Later in de week komen ook de Nieuw Statendam (12/13 mei aankomst 17:00/afvaart 15.00 uur) en Seabourn Ovation (13/14 mei aankomst 17:00/ afvaart 17.00 uur) met eenzelfde missie naar Rotterdam.