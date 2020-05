Servalkittens moeten naar de dokter (en zijn het nou jongens of meisjes?) FILMPJE

servalkittens moeten naar de dokter en zijn het nou jongens of me

Rotterdam - De kleine servalkittens van Diergaarde Blijdorp zijn naar de dokter geweest. De 'poesjes' moesten ontwormd worden, gevaccineerd en voorzien van een chip. En de dierenarts kon meteen zeggen of het nou jongetjes of meisjes zijn. Als je dat ook wilt weten, moet je even het flimpje kijken...





Het zijn bijzondere beestjes, al was het alleen maar omdat ze, anders dan de andere dieren in de dierentuin, nog totaal niet gewend zijn aan mensen. De dierentuin was al gesloten toen de servals geboren werden. Toen ze in maart hun verzorgers zagen, reageerden ze behoorlijk verrast.

Binnenkort krijgen de servals alle gelegenheid te wennen aan Rotterdammers op bezoek. Diergaarde Blijdorp mag immers weer open, Gisteren (zaterdag 9 mei) al voor personeel en familieleden, om de coronamaatregelen te testen. Binnenkort kunnen meer mensen op bezoek komen.

Als alles goed verloopt, is de eerste openingsdatum voor abonnementhouders op 20 mei. Uiteindelijk, maar dat zal zeker een aantal weken duren, kan de diergaarde open voor dagbezoekers tot ongeveer 50% van de normale capaciteit, zo’n 5.000 mensen per dag.