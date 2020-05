Voor tweede keer seksinrichting aangetroffen, boa in arm gebeten

Schiedam - Na meerdere meldingen van overlast en een advertentie op internet heeft het interventieteam Ondermijning van de gemeente Schiedam een controle uitgevoerd bij een pand aan Over de Vesten. In het pand is een seksinrichting aantroffen. Tijdens de controle kwam een man aan de deur, die bij het zien van de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) op de vlucht sloeg.



Dit liet de gemeente weten via hun website waarbij ook wordt vermeld dat een opsporingsambtenaren die de man staande hield in de arm werd gebeten. De man is aangehouden en overgedragen aan de politie. Later bleek hij een handelshoeveelheid harddrugs op zak te hebben.

Het is voor de tweede keer dat op hetzelfde adres een seksinrichting is aangetroffen. De burgemeester heeft het pand met een spoedsluiting gesloten.

