Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Karen de Geus is een vroege vogel en ziet daarom regelmatig een prachtige zonsopkomst.



'Ik zou graag in deze tijd juist voor de mensen die aan huis gekluisterd zitten in deze moeilijke tijd een blije boodschap willen geven in de vorm van foto's van de natuur.

We lopen altijd voor zonsopgang al en worden dan getrakteerd op de meest fantastische luchten en landschappen.

Mijn partner en hond Pip moeten wel veel geduld met me hebben want af en toe moet er natuurlijk even gestopt worden voor een foto ;).'