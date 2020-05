Stedelijk Museum Schiedam is 'coronaproof' en opent op Tweede Pinksterdag

Schiedam - Het Stedelijk Museum Schiedam gaat naar verwachting op Tweede Pinksterdag, maandag 1 juni, weer open. De kunst hangt zoals vanouds te wachten om bekeken te worden. In een 'coronaproof' museum ziet dat bezoek er wel wat anders uit. Je kunt uitsluitend naar binnen met een vooraf gereserveerd kaartje voor een bepaald tijdslot.

‘De aankondiging van premier Rutte dat musea weer open mogen, is goed nieuws’, zegt directeur Deirdre Carasso. ‘We scherpen de plannen voor de heropening nu aan. Daarbij volgen we het protocol van de Museumvereniging.’ Als de premier de heropening op 20 mei bevestigt, dan kun je straks online een ticket kopen via de website van het museum. Tot die tijd kun je per mail of telefonisch een kaartje bestellen via info@stedelijkmuseumschiedam.nl en 010 246 3666.

Échte troostkunst

Het heropende museumgebouw biedt een mix aan tentoonstellingen. Er is échte troostkunst uit Schiedam: de originele werken van de troostkunst-affiches die nu in de stad hangen. Ruim vijftig Schiedamse kunstenaars stuurden een foto van een kunstwerk in dat een moment van troost kan bieden. Het succesvolle initiatief zorgt nog altijd voor een stroom bestellingen. Mensen hangen het affiche thuis voor hun raam. Ook zie je ze op billboards in de stad.

Schiedammers tijdens corona

Vrijwel direct na de sluiting van het museum kreeg Margi Geerlinks opdracht Schiedam te fotograferen. Ze liep mee met leerkrachten, vuilnismannen, begrafenisondernemers en fotografeerde bij een buurtwinkel. Wat is hun verhaal en dat van de mensen die ze helpen? En hoe ziet de stad eruit door hún ogen? Eerder fotografeerde Geerlinks de dementerende moeder van Hugo Borst. Een selectie van die foto’s hing in het museum.

Zoro Feigl



Speciaal voor het Stedelijk Museum Schiedam maakte Zoro Feigl het werk Zwerm. Die installatie van duizenden stalen kogeltjes is te zien als opwarmertje voor zijn tentoonstelling in de gehele linker museumvleugel. De opening stond gepland voor half april 2020 en is nu verplaatst naar eind 2021 als het museum weer opent na renovatie.

CoBrA en Jan Eric Visser

In de linkervleugel van het gebouw is werk van CoBrA-kunstenaars uit de collectie van het museum te zien. Met hun spontane kunst - kleurrijk, fantasievol en soms ook duister - reageren ze op de herwonnen vrijheid na de Tweede Wereldoorlog. Op de bovenste verdieping staan de beelden van Jan Eric Visser, gemaakt van huisvuil. Zijn tentoonstelling De vuiniszak als muze ging vanwege de intelligente lockdown eerder dicht dan gepland.

Realisme nu en Theo Gootjes

Dat geldt ook voor de succesvolle tentoonstelling Realisme nu met realistische kunst na 2000. Het werk roept de vraag op wat realisme is. Op de bovenste verdieping kun je de politieke tekeningen van Theo Gootjes bekijken. Hij leverde drie decennia lang commentaar op het nieuws, altijd in zwart-wit. Ook die presentatie ging vanwege het coronavirus voortijdig dicht.

Info: www.stedelijkmuseumschiedam.nl