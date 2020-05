Het is nog wennen op de Schiedamse markt

Schiedam – De markt is weer terug. Nog niet in volle glorie, want op het Land van Belofte en het Stadserf mochten vrijdag alleen verswaren aan de mens gebracht worden. Gerard Verver ging even poolshoogte nemen en zag dat het voor veel mensen nog wel even wennen is.



Op de markt nieuwe stijl gaat uiteraard alles conform de nieuwe anderhalve-meter-samenleving: met hekken rondom het markterrein, een in- en uitgang en éénrichtingverkeer. “Dat is wel even wennen, hoor”, lacht een regelaar bij de uitgang, die bezoekers er regelmatig op wijst, dat ze voor de ingang een tiental meters verderop moeten zijn.