Blijdorp gaat weer open en begint met pilot voor 150 mensen

Schiedam/Rotterdam - Diergaarde Blijdorp gaat gefaseerd open. Morgen (zaterdag 9 mei) wordt gestart met maximaal 150 personen, uitsluitend medewerkers en hun gezinsleden die de aangebrachte voorzieningen en route-aanwijzingen gaan testen. Op 20 mei zal de Diergaarde voor het eerst gecontroleerd open gaan voor abonnementhouders, daarna voor dagbezoekers.



De instructie van de overheid is veranderd van ‘blijf zoveel mogelijk thuis’ naar ‘vermijd drukte’. Dat laatste is in Diergaarde Blijdorp goed mogelijk met alle maatregelen die zijn genomen, waardoor mensen weer een leuk en leerzaam dagje uit kunnen beleven in de natuur. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, met voorzitter burgemeester Aboutaleb, heeft het voorstel van Blijdorp positief beoordeeld.

Tickets voor Blijdorp kunnen alleen nog maar online worden gekocht, waarbij een aankomsttijdstip gereserveerd moet worden om drukte bij de entree te voorkomen.

Erik Zevenbergen, directeur van Diergaarde Blijdorp: “Wij zijn heel blij dat we weer kunnen opstarten. In de Top 10 van meest gemiste dagattracties tijdens Pasen stonden zeven dierentuinen, met Diergaarde Blijdorp fier aan top. We hebben maar liefst 28 hectare prachtige natuur en veel buitenruimtes. Daardoor kunnen we de mensen makkelijk spreiden en zo een veilige, leuke en leerzame dag uit creëren. We hebben daar goed over nagedacht en kijken er heel erg naar uit om bezoekers weer te inspireren en stimuleren tot liefde en zorg voor de natuur, want dát is onze missie.”

Routekaart in meerdere etappes

Aankomende zaterdag start Blijdorp al met een pilot voor de heropening met eigen medewerkers en familie (maximaal 150 personen), daarna met de eigen vrijwilligers en Vrienden van Blijdorp (maximaal 250 personen) en belangrijke relaties en partners (ook 250 personen). Zodra dit kan, volgen de abonnementhouders (eerst met 500 personen, daarna oplopend tot 1.000). Als alles goed verloopt, is de eerste openingsdatum voor abonnementhouders op 20 mei. Uiteindelijk, maar dat zal zeker een aantal weken duren, kan de Diergaarde open voor dagbezoekers tot ongeveer 50% van de normale capaciteit, zo’n 5.000 mensen per dag.

Door de sluiting van de afgelopen maanden en de gefaseerde heropening mist de Diergaarde nog altijd een groot deel van haar inkomsten, terwijl de kosten gewoon door blijven gaan. Op lange termijn verwachten alle dierentuinen financiële problemen als geen extra noodsteun vrijkomt. De sector heeft daarom een dringend beroep gedaan op de overheid om hierin tegemoet te komen. Particulieren en bedrijven kunnen de Diergaarde steunen door het kopen van een entreebewijs, een abonnement, de adoptie van een dier of een algemene financiële bijdrage.