Beperkte versmarkt in Schiedam weer mogelijk

Schiedam - Vrijdag 8 mei wordt in Schiedam weer een beperkte versmarkt gehouden. Het is dan toegestaan marktkramen op te stellen waar verse waren (food) en verse bloemen worden verkocht. Consumptie van etenswaren ter plaatse is niet toegestaan. Dat betekent dat bijvoorbeeld een patat- of viskraam zijn producten alleen ingepakt voor afhalen mag verkopen.



De kramen in Schiedam, 25 in totaal, staan opgesteld op het Land van Belofte en het Stadserf. Zo is er voldoende ruimte. De regels met betrekking tot 1,5 meter afstand moeten worden gehanteerd. Daarom wordt gezorgd voor één looprichting. Ook wordt bezoekers verzocht een eigen tas mee te nemen en zo veel mogelijk contactloos met pin te betalen.

Deze marktvorm is een eerste stap. Als het goed verloopt wordt het in de loop van de komende weken mogelijk ook toegestaan andere producten te gaan verkopen. Door eerst versproducten aan te bieden hebben Schiedammers die minder te besteden hebben weer de mogelijkheid tegen marktprijzen hun etenswaren te kopen.