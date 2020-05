Veel laadmogelijkheden voor Schiedamse elektrische autobezitter

Schiedam - Schiedamse automobilisten die elektrisch rijden, hebben te maken met relatief gunstige omstandigheden binnen de gemeente. Inwoners die met hun elektrische auto aangewezen zijn op publieke laadpunten, hebben relatief veel opties en mogen rekenen om een laadpaal dichtbij huis. Schiedammers moeten wel rekening houden met een relatief lange doorloopperiode. Dit en meer blijkt uit onderzoek van energiebedrijf Vattenfall.



Publieke laadpalen zijn bedoeld voor mensen die hun elektrische auto niet op hun privé terrein kunnen opladen, bijvoorbeeld wanneer zij geen garage of eigen oprit hebben.

Schiedam is één van de 282 gemeenten die via de gemeentelijke website mogelijkheden biedt om een laadpaal aan te vragen. Per 254 Schiedamse huishoudens is er gemiddeld 1 publiek regulier laadpunt. Dit gemiddelde is fors lager (en daarmee gunstiger) dan landelijk gemiddeld, waar 838 huishoudens het met 1 laadpunt moeten doen.

Maximale loopafstand tot laadpaal

De gemeente Schiedam streeft er (zoals vele gemeenten) naar dat men op een redelijke afstand van een laadpaal kan wonen en werken. De gemiddelde “maximale loopafstand” naar een laadpaal in Schiedam is volgens de gemeente 250 meter. Landelijk is de afstand groter: 262 meter.

Ruim 6 maanden tijd tussen aanvraag en realisatie

Automobilisten die in Schiedam een openbare laadpaal aanvragen, moeten volgens de gemeentelijke website rekening houden met gemiddeld 26 weken doorlooptijd. Landelijk is de periode tussen aanvraag en realisatie bijna 2 maanden korter (18,4 weken). Schiedammers moeten dus relatief lang wachten op de plaatsing van de laadpaal.



De doorlooptijd kan in andere regio’s in Nederland oplopen tot wel 9 maanden (Bergen N.H., Uitgeest, Castricum, Heiloo en Gooise Meren). De kortste doorlooptijd is 12 weken en is onder andere van kracht in de gemeenten Den Helder, Wageningen en Loon op Zand.

Meer informatie over het onderzoek is hier te vinden.