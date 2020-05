The Kik streamt nooit eerder vertoonde theatervoorstelling

Schiedam/Rotterdam - Sinds de coronacrisis treedt The Kik iedere zaterdagavond op vanuit 'het kleinste cafeetje van Nederland', oftewel het huis van zanger/gitarist Dave von Raven. Komend weekend is alles anders. Dan vertoont de band 'in vol ornaat' een theatervoorstelling die in Groningen werd opgenomen.



'Pak de popcorn er maar bij, want deze week gaan we zaterdagavond live vanuit De Oosterpoort Groningen. Semi-live eigenlijk', aldus Dave op de facebookpagina van The Kik. 'Om onszelf weer eens in vol ornaat aan jullie te laten zien, streamen we een nog nooit eerder vertoonde, integrale registratie van onze theatervoorstelling ‘Met De Deur In Huis’ uit, uit eigen archief. Iedereen van de band is tijdens de voorstelling online aanwezig voor een hapje, een drankje, en de nodige gezelligheid. Tot zaterdag, 20.30 uur, Facebook!'

Kijk zaterdag vanaf half negen op de facebookpagina van The Kik.