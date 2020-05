Revaliderend coronapatiënte Ine schilt zowaar weer aardappels

Schiedam - Haar conditie laat nog veel te wensen over. Na een gang naar de wc is ze buiten adem. Maar het gaat weer zonder rollator. Zondagmiddag zat Ine Elderkamp-Balvers goedgemutst de aardappels te schillen. “Onze kinderen komen om de beurt koken en vandaag zou Luuk zorgen voor rabarber, zalm, snijbonen en puree. Ik had de puf om de aardappelpuree voor te bereiden,” zegt Ine.



(Kor Kegel)

De eerste dagen terug thuis lag ze nog veel op bed, tv kijkend. Nu is ze al vaker op, maar ze aarzelt nog om buiten op de Lange Haven op een stoeltje te gaan zitten. Dikke kans dat ze door de vele voorbijgangers aangesproken wordt. Warm belangstellend, uiteraard, Ine is een bekende Schiedamse. “Maar ik ben bang dat het me te veel uitput,” zegt ze.“Corona hakt erin. Ik mag me gelukkig prijzen dat ik redelijk uit mijn coma ontwaakte en minder revalidatie nodig heb dan veel andere coronapatiënten die het virus doorstaan hebben,” zegt Ine.

“Maar het sterkt me om de mensen ernstig te waarschuwen dat het coronavirus niet onderschat moet worden. Het is geen griepje. Het is geen verkoudheidje waar je even doorheen moet. Corona kan mensen vellen, kijk naar de internationale sterftecijfers!” Toch heeft ze ook een optimistisch advies: “Je hoeft niet bang te zijn. Durf vooral te leven! Maar ga na een feestje niet naar je opa en oma, want je weet niet of je het virus met je meedraagt en overbrengt. Oudere mensen zijn kwetsbaarder.”

Contact

Ine Elderkamp-Balvers vindt ondanks wat haar zelf is overkomen, dat contact met oudere mensen beter mogelijk moet zijn, wel met mondkapjes en andere beschermende kleding. "Maar het is belachelijk om eenzame ouderen compleet te isoleren. Het levert schrijnende situaties op.” Ine is blij dat haar doorligwonden inmiddels ook herstellen. Twaalf dagen lag ze in coma op haar buik, wat wonden teweegbracht aan haar linkerwang en beide scheenbenen.

Onzekerheid

Haar partner Mart Elderkamp en de kinderen zaten in verschrikkelijke onzekerheid. Toen ze wakker werd gemaakt en ze de crisis doorstaan had, ging ze als een speer vooruit. Het verplegend personeel van Ikazia sprak van een wonder. Op haar verjaardag op zondag 15 maart werd Ine ziek: hoofdpijn, spierpijn, koorts. Ze lag op bed en Mart zorgde voor haar. Het was de volgende zondag dat hij hevig schrok. Hij was weer bij Ine gaan kijken en zag haar ogen raar staan.

Mart haalde meteen bij een vriend een saturatiemeter – “gelukkig hebben we veel vrienden in de gezondheidszorg”, zegt Ine – en hij zag dat het zuurstofgehalte in haar bloed veel te laag was. “Binnen vijf minuten was ik met de ambulance op weg naar het ziekenhuis, maar zelf wist ik er niets meer van. Ik was toen al buiten bewustzijn.”

Van het Sint Franciscus in Rotterdam werd ze overgebracht naar het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam-Charlois. De Schiedamse behoorde tot de eerste patiënten in Nederland bij wie het coronavirus werd geconstateerd; de eerste besmetting werd op donderdag 27 februari aangetroffen bij een inwoner van Loon op Zand.

“Gisteren was de huisarts even hier. Hij vertelde dat als Mart een uurtje later naar boven was gekomen het te laat zou zijn geweest”, zegt Ine. “Dat is ook kenmerkend voor corona: het lijkt beter te gaan en dan slaat het ineens hard toe.”

Belangstelling

Ine is helemaal onder de indruk van de honderden blijken van belangstelling. Op Facebook plaatste ze een foto van alle bloemstukken om haar heen. Ze heeft al twee schoenendozen vol met felicitatiekaarten en gelukwensen. “Ik kreeg zelfs kaarten van patiënten van huisartsenpraktijk De Gorzen. Daar werk ik al twintig jaar niet meer, kun je nagaan”, zegt Ine.

Via de gemeentelijke website www.schiedam.nl wordt de bewoners van de stad op de hoogte gehouden over de stand van zaken rond het coronavirus in Schiedam. Daar vind je alle informatie en de richtlijnen waar je je aan moet houden.