Column - Naar de punt van je pen

Schiedam - In zijn column bespreekt Kor Kegel de kracht van de poëzie en het mooie initiatief onder de noemer Schiedamse Dichtpuntjes. 'Het geeft de stad een extra toefje.'



Alles is anders

Anders is alles

Deze twee regels vormen een dichtpuntje, een van de 84 dichtpuntjes die binnengekomen zij n bij de Schiedamse stadsdichter Yvette Neuschwanger en ontwerpster Anouk van Mil, die we kennen van Fun-Key. Ze wilden de bedrukte sfeer tijdens de coronacrisis enigszins verlichten, opfleuren, en ze vroegen de Schiedammers om inspirerende teksten, kort en krachtig. Yvette en Anouk zijn onder de indruk van de enthousiaste reacties.





'k Omhels je schaduw nog een keer

In echt komt dat vanzelf wel weer





Dit dichtpuntje geeft goed weer hoe de coronamaatregelen ons nopen om afstand van elkaar te houden, meer dan de schaduw kun je bijna niet omhelzen, maar in het echie komt dat op een gegeven moment weer goed. Dat alles is anders, anders is alles, doet me iets te veel denken aan het aforisme van Jules Deelder aan de Botlekweg in de Botlek:





Alles blijft

Alles gaat voorbij

Alles blijft voorbijgaan



…maar dat dichtpuntje dat anders alles is, heeft toch iets van een doordenkertje. Althans, daar moet ik over nadenken. Even de hersenen bijpunten.

Dichtpuntjes. Yvette en Anouk hebben een mooi woord bedacht en het is vast toevallig ontstaan, maar ik heb een herkenning. Niemand heeft het proces van het dichten ooit kernachtiger beschreven dan Gerrit Komrij: “De dichter klimt naar de punt van de pen…”

Komrij gaf aan dat het dichten eigenlijk neerkomt op het verdichten van de taal, het zo min mogelijk vermorsen van inkt. Het sublimeren van je gedachten tot de essentie. Het ultieme samenvatten. Dat is pure kunst en het verklaart waarom een kort en bondig stukje schrijven aanzienlijk meer tijd kost dan het brouwen van een wijdlopig verhaal met allerlei niet terzake doende opvulwoordjes, zoals in de voorbije zin vanaf het woord ‘verhaal’.

Ik zou het trouwens een uitdaging vinden om de beeldspraak van Gerrit Komrij te vertalen naar het online tijdperk. Hoe klim je in de digitale wereld naar de punt van je pen? Geen inkt, geen pen om naar de punt van te klimmen… Wie kan Komrij digitaal vertalen?

De ingezonden dichtpuntjes komen op reclameborden. Overal in de stad zul je ze vanaf donderdag 14 mei zien. Zoals je ook sinds eind april in alle wijken de affiches ziet van de troostkunst die meer dan vijftig kunstenaars hebben vervaardigd op uitnodiging van het Stedelijk Museum Schiedam. Ik vind dat het de stad wel een extra toefje geeft. Iets opwekkends. Wandelend door de stad, potentiële coronadragers mijdend, kom je thuis, toch licht snotterend. Schoenen uit. En daar weerklinkt een dichtpuntje van mijn lieve achterneef Aat Onderdelinden te Schiedam-Groenoord:

Mijn neus loopt

En mijn voeten ruiken

(Kor Kegel)