Voedselbank Schiedam als reddende engel: 'Doe niet moeilijk en kom gewoon een pakket halen'

Schiedam - Voor nogal wat gezinnen is de voedselbank een reddende engel. De vrees is zelfs, dat de corona-crisis er voor gaat zorgen, dat nog meer monden gevuld moeten worden. “Als er veel mensen, met een nul-uren contract van de één op de andere dag hun baan verliezen en naar nul inkomsten terug gaan, zorgt dat vast voor meer aanloop.”



(Gerard S. Verver)

Toch klopt niet iedereen zomaar aan. “Sommigen moeten daarvoor echt wel wat drempels overwinnen”, weet Christine Pauw, in Nieuwland als coördinator betrokken bij de Voedselbank op het Dr. Willem Dreesplein. “Het is best een hele stap om, nadat je eerst van niemand afhankelijk bent geweest, een beroep te doen op hulp. Mensen generen zich. Dan kost het echt moeite om die drempel te nemen. Dan zeg ik: doe niet moeilijk en kom gewoon een pakket halen. Niemand kijkt je er op aan. Onze medewerkers tonen altijd begrip, zijn vriendelijk en stellen mensen op hun gemak.”

Helpende hand

Achter de schermen wordt continue hard gewerkt om voor goed gevulde tassen te zorgen. Niet iedereen kan echter zomaar meteen aanschuiven, “omdat”, is de uitleg, “er tijd nodig is om daarvoor dan weer genoeg aanvoer te krijgen. De Voedselbank Rotterdam is heel welwillend en ondersteunt, maar kan geen ijzer met handen breken.”

Ook lokale bedrijven steken de helpende hand toe. Ze noemt een bakkerij en supermarkt, die brood en vlees brengen. ”De hulp komt van vele kanten. Niet alleen van bedrijven, maar ook van particulieren, die wekelijks een volle tas komen brengen. Of van mensen die op hun werk geld inzamelen. Fantastisch toch." Dat geldt ook voor een transportbedrijf, dat pakketten aflevert bij mensen, die ziek zijn. "Het leeft in de samenleving. Waar een, in vergelijking met Rotterdam, kleine stad als Schiedam groot in kan zijn”, looft ze de brede steun. “Daardoor hoeven we nauwelijks mensen teleur te stellen. Hoewel het toch iedere week weer spannend is of we het met de beschikbare middelen gaan redden. Men komt met zo'n pakket de week niet door, maar het helpt wel. Er zijn ook vrijwilligers, die mensen van warme maaltijden voorzien. Dat doen ze op eigen initiatief."

Signalen

Officiële cijfers leren, dat liefst zo’n 1 miljoen mensen onder de armoedegrens leven. Die melden zich niet altijd zelf bij een hulpinstantie. Dat hoeft ook niet. Zo wordt de Voedselbank Schiedam ingeseind door bewindvoerders of vluchtelingenwerk. Ook door vrijwilligers, die de ins en outs in hun wijk kennen en aanvoelen, dat er bij dat-gezin-iets-mis is. "Dat zijn signalen uit een goede hoek. Die kunnen we echt niet negeren."

De kledingbank gaat, omdat het pand ontruimd moest worden en er geen vervangende locatie gevonden werd, dicht. De kinderkledingbank, in een door Woonplus ter beschikking gestelde (sloop)woning, is nu nog gesloten maar opent binnenkort wel weer.