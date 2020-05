'Drive-thru expositie' Gewiekste Kunst tijdens afgelaste Molendagen

Schiedam - Komend weekend geen Molendagen, maar één activiteit vindt in aangepaste vorm wel plaats. Zaterdag 9 mei organiseert Jacques Tange vanaf 13.00 uur de verkooptentoonstelling Gewiekste Kunst.

Negen kunstenaars presenteren dan werk rond het thema 'Molen' dat te zien is in de etalage van de Galerie & Art Studio op de Schie 50. Het is de bedoeling dat belangstellenden met de auto, fiets of scooter (op gepaste afstand) langs de etalage rijden om de kunstwerken te aanschouwen. Een zogenaamde 'drive-thru expositie' dus. De galerie is deze dag beperkt (in klein gezelschap en met 1,5 meter afstand) te bezoeken.

De kunstenaars die meewerken zijn Yvon Koopman, Willem van Hest, Andie Wieringa, Gert Jan van Noorden, Marita Beukers, Simon Borst, Sasha Zuidam, Jan Wagner en Jacques Tange.