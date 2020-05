'Eindelijk weer gevlagd op voormalig politiebureau'

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Pieter Stalenhoef zag tot zijn vreugde in de Lange Nieuwstraat de vlag weer wapperen op 5 mei.



'Eindelijk, na te veel jaren, is er weer gevlagd door het voormalig politiebureau aan de Lange Nieuwstraat. Vanuit het gerenoveerde pand was het 20 jaar onmogelijk om de vlag uit te hangen. Gelukkig hebben de bewoners het Schoonmaakbedrijf Schiedam bereid gevonden om de vlag met behulp van een hoogwerker weer in top te hijsen. De bewoners van het appartementengebouw zijn blij en trots op belangrijke feesten te kunnen vlaggen zoals vandaag, de 75ste verjaardag van onze vrijheid, wat de foto's duidelijk maken!'