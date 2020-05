Bibliotheek Schiedam start Afhaalservice!

Schiedam - Vanaf maandag 11 mei start de bibliotheek Schiedam met een Afhaalservice voor leden van gereserveerde boeken uit de Schiedamse collectie. Reserveer je boeken vanaf vandaag, 6 mei, op de vertrouwde manier via de website of app.



Zodra een bibliotheek-lid boeken heeft gereserveerd, krijgt hij of zij een telefoontje of e-mail om af te spreken wanneer de boeken bij het loket aan de voorkant van de Korenbeurs afgehaald kunnen worden. Inleveren kan ook. Verpak alles dan in een plastic tas. Voorlopig betaal je niets voor boeken die te laat zijn.De Bibliotheek Schiedam vraagt bezoekers zich aan de bekende afspraken te houden:

Houd 1,5 meter afstand

Heb je klachten, blijf dan thuis

Kom indien mogelijk alleen

Kun of wil je de deur niet uit? Vraag voorlopig aan buren of kennissen of ze de boeken voor je willen ophalen.