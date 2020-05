Franciscus krijgt 10.000 mondkapjes cadeau

Schiedam - Nog maar vier weken geleden besloot een groep ondernemers uit Noord-Holland dat ze iets wilden doen aan het tekort aan mondkapjes in Nederland. Via connecties in China konden ze aan professionele en goedgekeurde kapjes voor zorgpersoneel komen, en dat in een wereld waar de laatste tijd erg veel dubieuze beunhazen actief zijn. Vandaag schonken ze tienduizend van die mondkapjes aan het Franciscus Gasthuis&Vlietland.

De mondkapjes zijn betaald via een doneeractie die in enkele weken tijd liefst 650.00 euro opleverde. Voordat dat geld er was, hadden de initiatiefnemers zelf al geld voorgeschoten om 100.000 mondkapjes in China te kopen en naar Nederland te krijgen. Dat moeten er uiteindelijk 500.000 euro worden, speciaal voor ziekenhuizen.

'In deze moeilijke tijd willen wij een positief geluid laten horen en vooral onze zorghelden laten zien dat zij niet alleen staan maar dat er duizenden mensen en bedrijven geld hebben ingezameld om te zorgen dat zij hun werk veilig kunnen uitvoeren.'

Doneren kan nog op www.doneereenmondkapje.nl.