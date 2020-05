Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! John van Haagen? schreef voor 4 mei (en ook een beetje voor vandaag) een gedicht Voor iedereen...



Vandaag plaats ik de vlag

Gewoon omdat het mag

Er zijn plekken waar het moet

Kom je in de problemen als je het niet doet

De vlag halfstok

Dit keer, de hele dag in de nok

Halfstok voor alle doden

Wel of geen verzet geboden

Vrijwillig of gedwongen

Bezoedeld of bezongen

Van kindsoldaat tot veteraan

Van bewust tot zinloos aan gedaan

Door sluipschutter of sluipmoordenaar

In veiligheid of in gevaar

Op bevel of ongevraagd

Door één of meerderen belaagd

Onderworpen of onderdrukt

Onder geweld gebukt

Vandaag plaats ik de vlag voor al die mensen

Met nog zoveel wensen

En even zoveel dromen

Die niet uit zijn gekomen

Voor degenen die zijn achtergebleven

In de hoop op een beter leven

Voor slachtoffers die onbekend zijn gebleven

Voor vermisten waarvan we niet weten of ze nog leven

Voor iedereen die zonder gevaar voor eigen leven

Zijn mening niet kan geven

Voor hen die moederziel alleen zijn heen gegaan

Niemand die hun bij kon staan

Om 20.00 uur 2 minuten stil

Geheel en al uit vrije wil

Voor hen die hun leven gaven en geven voor anderen

Met de hoop de wereld te veranderen

Beter en aardiger

Gezonder en waardiger

Morgen plaats ik weer de vlag

Omdat ik dan mijn vrijheid vieren mag

(JohnnoP)