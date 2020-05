Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Bart Bos over '75 jaar vrijheid met een dubbel gevoel'.



'Kijkend op tv naar de 4 mei herdenking op een lege Dam in Amsterdam gaf een surrealistische blik op de wereld onder bewind van een onzichtbare vijand. Waar normaliter duizenden Nederlanders stil staan bij de gevallenen in oorlogen sinds de Tweede Wereldoorlog, stonden nu slechts het koningspaar en een klein gevolg.

Dit voorbeeld vond plaats in alle Nederlandse gemeenten gevolgd door een onwerkelijke stilte op Bevrijdingsdag, een dag waarop we de vrijheid behoren te vieren waar onze ouders en grootouders voor hebben gestreden en in vele gevallen het leven gaven.

75 jaar vrijheid met een dubbel gevoel, want juist in dit jubileumjaar werd die vrijheid onverwachts tot een halt geroepen door een vijand die we niet zagen aankomen en niet tastbaar is, maar door de velen slachtoffers laat zien dat het er wel degelijk is. Daarom staan we dit jaar, of behoren we in ieder geval, stil bij de slachtoffers van Corona, en de strijd die hulpverleners dagelijks leveren om mensenlevens te redden.

Deze oorlog hebben we onze hoop niet gevestigd op tot de tanden gewapende militairen maar op wetenschappers die vechten tegen de tijd om een vaccin te vinden tegen de vijand die na 75 jaar onze vrijheid heeft afgenomen. Maar opgeven, dat deed de wereld toen niet en zal het ook nu niet doen. Volgend jaar vieren we hopelijk een knalfeest en genieten we weer van onze opnieuw veroverde vrijheid. Daar blijf ik op hopen!'