Oeh, wat een gerucht... Kunnen we vast een héél klein beetje dromen van een terras?

Rotterdam - Nee, zoals op de foto zal het er ongetwijfeld niet uit gaan zien voorlopig. Als er alweer weer terrassen open gaan, zullen we ons ook daar vast nog steeds aan de anderhalvemeterregel moeten houden. Maar er zijn sterke aanwijzingen dat het kabinet denkt over het heropenen van terrassen...

De geruchten komen van het ANP. Ook andere media melden dat we per 1 juni weer voorzichtig een terrasje kunnen pakken. Voorzichtig ja, want een nieuwe golf coronabesmettingen blijft een groot gevaar. Toch lijkt het er op dat we komende tijd weer wat meer dingen mogen en het accent minder zal liggen op wat we niet mogen.

Behalve een terrasje in de zon (in de schaduw zouden we ook al fijn vinden!) kunnen wellicht ook kappers en schoonheidssalons weer open. Het openbaar vervoer blijft voor hoofdbrekens zorgen, daar zullen speciale maatregelen moeten gaan gelden. Maar overál zal blijven gelden dat het vooral niet te druk mag worden en dat we voldoende afstand van elkaar moeten blijven houden.

