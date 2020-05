even uitkijken veel onduidelijkheid over nieuwe mondkapjeswinkel

Rotterdam - Afgelopen zaterdag plaatsten we op deze site een bericht over de nieuwe pop-up mondkapjeswinkel van Ostrichoo op de Rotterdamse West-Kruiskade. Later bleek de opening van de winkel die dag niet door te gaan. En we zijn er vandaag op gewezen dat de mondkapjes van Ostrichoo misschien niet altijd geschikt zijn, bijvoorbeeld voor zorgpersoneel. Zorgpersoneel krijgt op de West-Kruiskade 25 procent korting.

Mondkapjes voor particulieren werken altijd, zijn sowieso beter dan geen mondkapjes. Want je kunt het virus dan niet zo makkelijk overbrengen op een ander, als je het bij je draagt. Dus in die zin kun je best een kapje kopen op de West-Kruiskade, ze zijn immers ook nog behoorlijk goedkoop. Mensen die in de zorg werken, kunnen misschien toch beter op een andere manier naar beschermend materiaal zoeken.

De Volkskrant plaatste gisteren een artikel over Ostrichoo. Het ging onder meer over de juiste certificering van de kapjes. Osrichoo heeft wel certificaten voor de kapjes, maar het landelijk consortium hulpmiddelen (LCH) heeft ze afgekeurd en wil niet zeggen waarom. Dat laatste zit Ostrichoo dwars. In De Volkskrant laat het LHC weten altijd een reden te geven, behalve bij vervalsers van certificaten, omdat je vervalsers nooit moet zeggen hoe je een vervalsing hebt ontdekt.

We hebben Ostrichoo natuurlijk zelf ook even gebeld, daar wordt niet opgenomen. Dat gebeurde ook niet bij onze collega's van De Volkskrant.