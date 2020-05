Nachtafsluitingen oprit 8 en op- en afrit 9 op A20.

Schiedam - In de periode van 11 mei tot en met 9 juni voert Rijkswaterstaat in de avond en nacht diverse onderhoudswerkzaamheden uit op de A20 bij Vlaardingen.

In de periode van 11 tot en met 22 mei gelden de volgende afsluitingen:

Maandag 11 mei tot en met zaterdag 16 mei, met uitzondering van 13 mei

Afsluiting oprit 8 vanaf de Marathonweg naar de A20 richting Hoek van Holland. Omleiding via A20 richting Rotterdam, verkeer kan keren bij af- en oprit 9 Vlaardingen. Ook het tankstation en de parkeerplaats Rijskade zijn afgesloten.

Woensdag 13 mei

Afsluiting op- en afrit 9 Vlaardingen/Holysingel van de A20 richting Hoek van Holland.

Verkeer op de A20 kan doorrijden naar afrit 8 Vlaardingen West en daar draaien. Verkeer naar de A20 wordt via de Burgemeester Heusdenslaan en de Westlandseweg naar de oprit bij de Marathonweg geleid.

Maandag 18 mei tot en met vrijdag 22 mei

Afsluiting oprit 8 vanaf de Marathonweg naar de A20 richting Rotterdam. Omleiding via Burgemeester Heusdenslaan naar oprit 9 Holysingel. De afsluitingen zijn tussen 21.00 en 5.00 uur. Op zaterdag tot 08.00 uur en op zondag tot 9.00 uur.





Werkzaamheden

De afsluiting van oprit 8 is vanwege het vervangen van de verlichting in de middenberm van de A20, tussen tankstation Rijskade en knooppunt Kethelplein. Op- en afrit 9 wordt afgesloten in verband met het schoonmaken van de bermen langs de A20. Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, zijn de afsluitingen nodig.

Over de werkzaamheden van 23 mei tot en met 9 juni volgt meer informatie.