Politiehond Bumper is straks twee minuten stil, net als iedereen

Rotterdam - 'Soms blaf ik voor helden in de zorg, nu ben ik stil voor oorlogsslachtoffers', aldus politiehond Bumper. Bumper was vandaag in gedachte bij alle oorlogslachtkoffers tijdens een kleine ceremonie met politiecollega's bij De Verwoeste Stad op Plein 1940 in Rotterdam. Straks, om 20.00 uur, is hij ook twee minuten stil. Net als iedereen.

De Dodenherdenking is dit jaar anders dan ooit tevoren. Gezamenlijke bijeenkomsten zijn er natuurlijk niet. Koning Willem-Alexander spreek vanavond een lege Dam in Amsterdam toe. Om 20.02 uur kun je buiten op je balkon, of voor je voordeur, het eerste couplet van het Wilhelmus zingen. Als je een blaasinstrument bespeelt, kun je om 19.58 meedoen met het Taptoe-signaal