Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Bart Bos moest even denken aan een sprookje tijdens een onderonsje met dit gezinnetje.



'Het zou zo het onderwerp kunnen zijn van een modern sprookje met een knipoog naar het lelijke jonge eendje van sprookjesschrijver Hans Christian Andersen. Je wordt met je broertjes en zusjes geboren in een nest dat lijkt op een vuilnisbelt omringd door de mens gedumpte rommel als lege blikjes, flessen, plastic zakjes en wat nog meer. En dan ben je ook nog eens niet bepaald moeders mooiste met een vuurrood kaal kopje dat er uitziet als een gedroogde druif. Maar je bent wel gezegend met een liefdevolle moeder die al haar energie in het gezond en veilig grootbrengen van haar kinderen stopt. En als je dan wanneer volwassen de looks van moeders erft krijg het sprookje alsnog een happy end, op die grote flapvoeten van mams na dan!'