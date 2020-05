Schiedam - In verband met de Covid19-pandemie zal er vandaag (maandag 4 mei) een sobere herdenking voor de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog plaatsvinden bij het monument op de Plantage. Bij de herdenking kunnen/mogen geen belangstellenden aanwezig zijn. Dat laat de Schiedamse Stichting tot Viering en herdenking van Nationale Feest- en Gedenkdagen (VNFG) weten. Hieronder het aangepaste programma op een rijtje.



De herdenking aan de Gerrit Verboonstraat/Plantage begint om 19.50 uur.

Om 19.52 uur toespraak burgemeester van Schiedam, de heer C. Lamers

19.58 uur leggen krans door burgemeester met aansluitend het leggen vaneen krans namens de gemeente Schiedam 19.58 uur blazen taptoe door hoornblazer

20.00 uur twee minuten stilte ter herdenking

20.02 uur spelen Wilhelmus

20.04 uur afsluiting herdenking

De herdenking wordt rechtstreeks uitgezonden door Schie TV. Aanvang rond 19.30 uur.

In verband met de Covid19-pandemie zullen de kransen en bloemstukken door een medewerker van de stichting VNFG worden gelegd bij het monument.

Maandag 4 mei dient u, uw krans of bloemstuk tussen 18.00 uur en 19.00 uur aan te bieden aan de vertegenwoordigers van de Stichting VNFG aan de Gerrit Verboonstraat.

Alle kransen en bloemstukken, met uitzondering van de krans van de gemeente Schiedam, worden voor aanvang op de standaards geplaatst of voor het monument neergelegd. Indien u als belangstellende bloemen bij het monument neer wilt leggen, kunt u dit doen na dat de herdenking is afgesloten en de deelnemers van de herdenking het terrein verlaten hebben. Bij het leggen van de bloemen dient u de regels t.a.v. Covid19 in acht te nemen.