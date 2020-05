'Wat zal ik doen?'

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Bart Bos zag een mooi kat en muis-spelletje, of beter gezegd: kat- en lieveheersbeestje-spelletje.



'Wat nu te doen met dat kleine wezentje, ik kan hem gewoon wegblazen, wegslaan of opstaan en mijn kracht tonen door het te verpulveren onder mijn grote poten... aan de andere kant, wat voor kwaads kan hij uitrichten met zo'n naam?'