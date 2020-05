Jeugd, iets vertraagd en volgens corona-regels, weer op training

Schiedam - Nadat de sportclubs zich al dagenlang opmaakten voor de herstart van de trainingen van de jeugd op woensdag 29 april, viel de dinsdagavond via Twitter en de gemeentelijke website verspreide instructie om nog maar even niet met die trainingen te starten, menigeen koud op het dak.



(door Gerard S. Verver)

Het stadsbestuur wees op het ontbreken van de door de regio geformuleerde noodverordening. Het uitstel leverde nogal wat onbegrip op. "Ben je dagenlang bezig om de accommodatie en trainingen corona-proof te maken, moet je op het laatste moment iedereen afbellen", kreeg de gemeente nogal eens voor de voeten geworpen. En ook: "In andere steden doen ze niet zo moeilijk." Pas in de loop van woensdagmorgen volgde groen licht.

Vertraging

“Wij wilden precies weten welk protocol er in die noodverordening stond en nauwkeurig de letter van de wet volgen”, legt een gemeentelijk woordvoerder woensdag uit. Dat er zo laat aan de noodrem getrokken werd wijdt hij aan vertraging in ‘Den Haag’. “Daar schijnen ze vier dagen geleden het al op papier gezet te hebben, maar hebben dat niet, vraag me niet waarom, gecommuniceerd.” HC Schiedam-voorzitter Roland van der Poel noemt de gang van zaken "een beetje slordig." Bij de hockeyclub werden de trainingen woensdagmiddag hervat.

Niet alleen de georganiseerde sport kan dus weer aan de slag, de gemeente wil begeleid sporten in de openbare ruimte ook mogelijk maken. Sportaanbieders mogen hiervoor sportgeschikte locaties gebruiken, maar moeten wel de RIVM-richtlijnen volgen. Op een aantal locaties zullen buurtsportcoaches een programma verzorgen. Het waar, wat en wanneer is te volgen op www.lekkerbezigschiedam.nl

Geen risico

Bij SVV blijft de poort gesloten. “Wij hebben veiligheid, beheersbaarheid, betrokkenheid naar ouders toe en zorg voor hygiëne hoog in het vaandel staan. Echter met de door het RIVM gestelde, strikt te volgen voorwaarden, willen we geen onnodige risico’s nemen”, meldt voorzitter Pim Koning. “Voor ons geldt safety first.”