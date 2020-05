Wie helpt Mike die nu al een maand dakloos door Schiedam trekt?

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Norbert Kleinherenbrink breekt een lans voor de 51-jarige Mike die zegt buiten zijn schuld dakloos te zijn geworden. Norbert hoopt dat er mensen opstaan om hem te helpen.



'De 51-jarige Mike Geerman, een bekende verschijning in Schiedam-Oost, is geheel buiten zijn schuld nu ruim een maand dakloos. Hij slaapt soms bij vrienden, maar door de coronacrisis is hij niet altijd overal even welkom. Daardoor moet hij de nacht af en toe zelfs buiten doorbrengen.



Mike woonde bijna 14 jaar tot volle tevredenheid aan de Hogebanweg op nummer 67B. Van zijn adres is echter onlangs misbruik gemaakt. Volgens de dienst Handhaving en Toezicht werden op zijn adres via social media illegale diensten aangeboden. Mike wist echter van niks! Zijn huis is nu verzegeld voor zes maanden, waardoor hij ook niet meer bij zijn kleren en spullen kan. Woonplus heeft zijn huurcontract ontbonden. De rechter heeft zijn verhaal aangehoord, geen straf uitgesproken, maar voorlopig is Mike nog steeds dakloos en is ook zijn uitkering stopgezet.



Mede op advies van het advocatenkantoor Kucukunal & Kucukunal zoekt hij nu hulp. Enige publiciteit kan hij volgens zijn raadsman goed gebruiken in zijn strijd tegen het onrecht dat hem is aangedaan. Misschien willen mensen voor hem in actie komen!



Ik ken Mike uit de tijd dat hij in Schiedam-Oost een kleine werkplaats had, waar hij soms wat scooters en motoren repareerde en/of opknapte. Zijn mini-garage groeide in het afgelopen decennium uit tot een warme ontmoetingsplaats voor mensen uit de buurt. Mike stond altijd voor iedereen klaar, gaf soms wat vaderlijke adviezen mee aan de opgeschoten jeugd en zorgde ervoor dat in zijn omgeving de gedragsregels altijd werden nageleefd. Hij was een onbezoldigd buurtwerker in alle opzichten, zonder aanzien des persoons of persoonlijke belangen. Door de sloop van het huizenblok waarin zijn werkplaats was gevestigd, raakte hij zijn vaste stekkie, waar hij vrijwel dagelijks te vinden was, vorig jaar kwijt. Nu heeft Mike ook geen huis meer.



Wellicht zijn er mensen die hem kunnen en willen helpen als ze het treurige verhaal van Mike lezen. Mike is bereikbaar onder tel.nummer: 06-17154200.'