Kledingbank en Aanvulwinkel in Meesterstraat sluit deuren

De Kledingbank en de Aanvulwinkel in de Meesterstraat sluit de deuren.



'Het zat er al een tijdje aan te komen, nu is er geen ontkomen meer aan, per 1 juni mogen wij geen gebruik meer maken van de ruimte in de Kansen Fabriek.

In de week van 11-16 mei zullen we dagelijks geopend zijn van 13.00 - 15.00 uur, mensen met een pasje mogen dan meenemen wat ze nodig hebben aan kleding en schoenen, mensen zonder pasje zijn ook van harte welkom, om voor hele kleine prijsjes kleding etc. te kunnen kopen.

Het is niet meer mogelijk om kleding voor volwassenen te brengen, uitgezonderd die mensen waar we al een afspraak mee hebben.

Uiteraard blijven wij op zoek naar vervangende ruimte en zullen de rekken opgeslagen worden. Wij blijven positief en geloven in een doorstart.

De Kinderkledingbank blijft uiteraard bestaan!!

Deze is de komende twee weken op woensdag op afspraak open,

Na 20 mei zullen naar alle waarschijnlijkheid de reguliere openingstijden weer van kracht worden. Voor meer info email cpauw@dock.nl of 06-34553840.