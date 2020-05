Schiedamse wijkagent gaat naar Vlaardingen... Dat betekent tondeuse!

Schiedam - Nee, het komt niet omdat het juist Vlaardingen is, dat wijkagent Scheers van Schiedam-Oost.de tondeuse in zijn kapsel moest zetten. Ook als ie ergens anders naartoe was gegaan, was zijn haar de prullenbak in gegaan. Maar gezien de eeuwenoude rivaliteit met onze buren, moesten we er wel een beetje om grinniken...

De wijkagent had een afspraak met zijn collega: weggaan uit de wijk, betekent haar er af. En zo geschiedde afgelopen week. De collega moest er om lachen: 'Scheelt weer een kilo.' Altijd handig als je haringkoppen moet achtervolgen! Zelf denkt Scheers vooral praktisch: 'Scheelt al gauw een fles shampoo.'

Scheers begint half juni als nieuwe wijkagent in het Vlaardingse Babberspolder-Oost. In Schiedam-Oost gaan ze hem missen. 'Jammer dat je weg gaat, hopelijk gaat de nieuwe ook zo communiceren met ons oosterlingen.'

De rivaliteit tussen Schiedam en Vlaardingen stamt al uit de zestiende eeuw, uit de Tachtigjarige Oorlog. Toen was Vlaardingen in Spaanse handen, in Schiedam maakten de Geuzen de dienst uit. Vreemd genoeg namen de Vlaardingers het ons kwalijk dat we een deel van de stad in brand staken om de Spanjaarden dwars te zitten.

Later, veel later, in jaren tachtig van de vorige eeuw, kwamen daar de busbaanrellen bij. Honderden Schiedamse en Vlaardingse jongeren gingen elkaar te lijf. Dat had niks met Spanjaarden of iets dergelijks te maken, dat ging gewoon om een meisje...

Veel succes wijkagent Scheers!