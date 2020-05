Schiedamse Dichtpuntjes nu ál groot succes: meer dan 80 (!) inzendingen!

Schiedam - Een beetje beduusd van al het enthousiasme zijn ze wel, de Schiedamse ontwerpster Anouk van Mil en Stadsdichter Yvette Neuschwanger. Maar liefst 84 inzendingen ontvingen zij op hun oproepje om dichtregels in te sturen voor hun project ‘dichtpuntjes in Schiedam’.



Het idee achter hun project? Het Schiedamse straatbeeld opfleuren met dichtregels van andere Schiedammers, afgedrukt op reclameborden, verspreid over de stad. “Op die manier willen we in deze gekke tijden anderen inspireren, even anders laten kijken of een glimlach op het gezicht brengen. Lichtpuntjes in de stad brengen. Of in dit geval dichtpuntjes!”, aldus de Schiedamse Stadsdichter. Het Literair Gezelschap Schiedam adopteerde het idee en ondersteunt het project financieel.

Enorm gevarieerd

“De dichtregels die we hebben binnengekregen waren behoorlijk gevarieerd”, aldus Anouk. “Van mooie poëtische zinnen tot aan humoristische oneliners. Maar zelfs ook complete gedichten!” Maakte dat het kiezen nóg lastiger? “Ja en nee. We zijn gehouden aan een bepaalde vorm (kort én krachtig, circa 2 regels) en we hebben een duidelijk doel voor ogen, waar we ook bij de selectie kritisch naar gekeken hebben: inspireert het? Bezorgt het je een glimlach? Is het echt een Dichtpuntje te noemen? Daar hebben we ons vooral door laten leiden”.

“Naast variatie in stijl en vorm was het ook leuk te zien dat er ook door heel veel verschillende mensen dichtregels zijn ingestuurd”, vertelt Yvette. “Vanuit Schiedam, maar ook vanuit omliggende steden. Inwoners van Vlaardingen bijvoorbeeld, die het zo’n leuke actie vonden. Doordat sommige inzenders hun leeftijd hebben vermeld in de mail weten we dat van jong tot oud heeft meegedaan. We hebben een inzending van een meneer van maar liefst 88 jaar ontvangen. Maar ook een regel van een meisje van drie jaar oud. Haar moeder heeft haar (onbedoeld poëtisch maar oh zo mooie) uitspraak naar ons gestuurd. Zo tof! ”

Enthousiasme is besmettelijk

“We zijn niet alleen overweldigd door het aantal inzendingen”, aldus Anouk. “Ons enthousiasme over de dichtpuntjes bleek zó besmettelijk, dat we heel veel leuke extra’s aangeboden kregen. Zo bood Centercom, die de reclameborden exploiteert, ons aan om de dichtpuntjes gratis een week langer te laten hangen. En drukkerij Segers stelt kosteloos 5 A3 posters van ieder dichtpuntje ter beschikking. Zo kunnen we niet alleen de inzenders van de winnende dichtregels ieder een eigen poster geven, we gaan nu in de week van 14 mei nog meer kleinere Dichtpuntjes verspreiden over Schiedam. Hoe leuk is dat?”

Vanaf 14 mei door heel Schiedam

Vanaf 14 mei zijn de Dichtpuntjes dus te bewonderen? “Klopt, twee weken lang door heel Schiedam”, bevestigen de dames in koor. “Maar wees niet bang, voor die tijd laten wij nog wel even van ons horen”, aldus Yvette. Anouk vult aan: “Sowieso delen we alle inzendingen dan online én laten we weten op welke locaties de Dichtpuntjes straks te spotten zijn. Wordt vervolgd dus!”.