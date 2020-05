Voorzichtig met deze uilen, ze zijn gesteld op hun rust!

Schiedam - Wat een prachtige beesten zijn het toch; uilen! Deze foto's stuurde Wilma van Holten in. En nu niet meteen allemaal op zoek naar de vogels, ze zijn gesteld op hun rust. Bekijk de uilen maar lekker hier bij Het Nieuwe Stadsblad.

'Ik heb al een aantal keren foto's van ransuilen voorbij zien komen. Misschien ben ik wel te voorzichtig met insturen van dat soort foto's. Dat doe ik alleen maar met de bedoeling, dat ik bang ben dat het op de plek te druk wordt met nieuwsgierige mensen. Dat kan verstoring veroorzaken. Maar bij deze mijn serie. Bovendien heb ik één van de ouders op twee verschillende manieren kunnen fotograferen. Met de oren plat en met de oren rechtop. Zo krijgen ze een hele andere look! De uil zat eerst met de rug naar mij toe, maar ineens draaide hij/zij zich naar de avondzon. Leuk was dat de uil ook nog even ging zitten poetsen. Daarna vloog de vogel weg, waarschijnlijk op jacht naar muizen voor de jongen.'