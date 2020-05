schiedams mondkapjesbedrijf opent pop up winkel in rotterdam

Schiedam - Op de West-Kruiskade 51 in Rotterdam opent vandaag (zaterdag 2 mei) een pop-up mondkapjeswinkel van het online bedrijf Ostrichoo. Iedereen kan er terecht voor professionele mondkapjes tegen zeer lage prijzen.

De Rotterdamse vestiging is de eerste winkel van het bedrijf dat in een Schiedamse loods miljoenen mondkapjes op voorraad heeft liggen, de meeste kapjes gingen tot nu toe naar het buitenland. De mondkapjes gaan slechts enkele euro's kosten, mensen die in de zorg werken krijgen 25 procent korting.

Ostrichoo vestigt zich tijdelijk op nummer 51, waar voorheen Cretopia actief was met Toko 51. Het karakteristieke pand stond een jaar leeg.

Zie ook de facebookpagina van de West-Kruiskade. en de website van Ostrichoo.