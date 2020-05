Gratis E-book Vijfenzeventig jaar vrijheid: OM NIET TE VERGETEN

Schiedam - Ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid biedt de Historische Vereniging Schiedam (HVS) iedereen een gratis digitaal boek aan met verhalen over de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding. Het gaat om een boek met verhalen over gebeurtenissen voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding, die zijn gepubliceerd in het blad Scyedam in de periode 1975-2019. Hieronder vind je een linkje waarmee je het boek kan downloaden.



Op 5 mei 2020 is het 75 jaar geleden dat in Nederland een einde kwam aan de Duitse bezetting. Een moment om bij stil te staan. Ook in Schiedam waren vele initiatieven gestart om deze belangrijke datum passend te gedenken. De maatregelen om het coronavirus te beteugelen steken echter een stokje voor het organiseren van sociale gebeurtenissen

Op initiatief van HVS-lid Siem Rosman werd het idee geopperd een digitaal boek samen te stellen. De Historische Vereniging Schiedam stelt deze digitale uitgave ‘OM NIET TE VERGETEN’ gratis ter beschikking aan haar leden maar ook aan alle (oud-)Schiedammers en andere belangstellenden.

Een initiatief dat helemaal past in de voornamelijk digitale sociale samenleving, waarvan we momenteel deel uitmaken. Het boek is te downloaden via: www.scyedam.nl/e-book/