Is dit hoe we straks een hamburger gaan eten? FILMPJE

Schiedam - McDonald’s heeft een proeflocatie ingericht om te kijken hoe horeca in het algemeen, en natuurlijk ook McDonald's zelf, straks open kunnen in een anderhalvemetereconomie. Met looproutes, veel reinigen en zonder contactmomenten. En zogenaamde 'wachtverzachters'.



Voorlopig is de proeflocatie in Arnhem een prototype, maar een filmpje laat zien hoe het er straks ook in Schiedam aan toe zou kunnen gaan. McDonald’s wil het prototype verbeteren, om een opstart van alle horeca mogelijk te maken.

Er zijn twee varianten uitgewerkt die een blauwdruk zouden kunnen vormen van hoe het zou kunnen: Take Out Plus en Dine In. Bij Take Out Plus bestellen gasten in het restaurant en kunnen ze de bestelling in een speciaal ingerichte ruimte aan statafels nuttigen, in groepjes van maximaal drie personen. Bij Dine In wordt de bestelling in het restaurant aan tafel geserveerd, met behulp van een serveerwagen om een veilige afstand te houden tussen medewerkers en gasten.

Kijk hier hoe je straks je hamburger zou kunnen eten: