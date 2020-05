help mee met onderzoek naar mediagebruik tijdens coronacrisis

Schiedam - Hoe maken Nederlanders gebruik van media tijdens de coronacrisis? Dat is wat het Centre forMedia and Journalism Studies van de Rijksuniversiteit Groningen graag wil weten. Daarom is het centrum een onderzoek gestart naar veranderend mediagebruik ten tijde van COVID-19.



Bij het onderzoek is hulp van u, als lezer van lokaal nieuws, zeer welkom. U kunt bijdragen aan het onderzoek door de online enquête in te vullen. Dit duurt circa 15 minuten en de deelname is anoniem.

Klik hier om naar de enquête te gaan!