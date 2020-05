Extra lieve Moeder-dagactie in Schiedam Centrum

Schiedam - In deze tijd waarin mama’s hun best doen om thuis en werk te combineren en oma’s hun kleinkinderen missen, is Moederdag een mooi moment om ze een beetje extra te verwennen. Heb je nog geen idee waarmee? Samen met jou weten de ondernemers van de Schiedamse binnenstad als geen ander hoe je deze bijzondere vrouw(en) in je leven kunt verrassen. En als je het goed speelt, win je misschien zelfs wel een prachtpakket.



Nu sommige winkels open en sommige gesloten zijn, weet je misschien niet waar te starten. Op schiedamcentrum.nl vind je ondernemers uitgelicht die zich op allerlei manieren inzetten om hun product bij jou te krijgen. Bij de meeste ondernemers kun je gewoon langs. Zij hanteren de richtlijnen en kunnen jou ook in deze tijd helpen bij het uitkiezen van het geschikte cadeau. Online bestellen kan natuurlijk ook. De service van ondernemers gaat ver. Ze hebben speciale afhaalmomenten of bezorgen aan huis.



Er is echt van alles! Hoe leuk is het om eens iets heel anders te doen? Wat dacht je van een romantisch diner voor twee, thuis? Jij bent de chef! Of haar als een prinses laten verwennen in haar favoriete winkel, waar ze helemaal alleen haar nieuwe outfit mag kiezen. Kijk op facebook voor alle laatste bijzondere acties vanuit de verschillende ondernemers.

Prachtpakket voor een prachtvrouw

Als je toch aan het shoppen bent, doe dan mee met onze Extra lieve Moeder-dagactie:

Deel dan voor dinsdag, 5 mei, een foto van jezelf of van je gezin met een mooie tekst of gedicht met een privé bericht op @schiedamcentrum.

Ben jij de winnaar? Dan ontvang je de foto en tekst samen in een mooie lijst, ingepakt tot een fraai cadeau bij je thuis!