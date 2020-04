wat een prachtig cadeau in deze tijd

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Wilma van Holten had een mazzeltje: ze spotte een draaihals!



'Afgelopen week werd ik aangenaam verrast toen ineens deze vogel voor mijn neus in een boompje ging zitten. De foto laat een zeldzame spechtensoort zien, genaamd de draaihals. Waarschijnlijk was hij op doortrek. Binnen enkele seconden vloog hij weer door. Wat een prachtig cadeau in deze tijd...'