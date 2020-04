'Feestgangers generen zich niet om sporen achter te laten'

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Bart Bos verbaast zich over feestgangers in het Julianapark, maar nog meer over wat ze achterlaten.



'Feesten tijdens de Coronacrisis is natuurlijk uit den boze, reden dus voor sommigen feestgangers om een plekje uit het zicht op te zoeken voor een samenzijn. De koepel in het Julianapark lijkt dan ook een perfecte locatie daarvoor, geen omwonenden, camera's en handhavers die je bespieden, en wie komt er nu nog laat in de avond naar het park, behalve dan feestgangers die zich naast een illegaal samenzijn ook niet generen om de sporen van een klein feestje achter te laten, dit terwijl er vuilnisbakken in overvloed te vinden zijn in het park. Tenzij de hersenen uiteraard niet meer helder werken na een paar ballonnetjes te hebben gesnoven.'