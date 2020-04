Nieuw fotoboek met unieke beelden van Schiedam in de Tweede Wereldoorlog

Schiedam - Dirk Docter en Herman Noordegraaf verzamelden bijna 300 foto’s van Schiedam in de Tweede Wereldoorlog. Het boek, dat vrijdag 1 mei verschijnt, bevat unieke beelden over de oorlogsperiode.



De auteurs werkten eerder mee aan ‘Schaduwen over Schiedam’ I en II (1995 en 1996). De zoektocht naar foto’s concentreerde zich op de beeldbank van het gemeentearchief van Schiedam, maar ook de archieven van het NIOD en particuliere archieven leverden materiaal. De foto’s zijn voorzien van een uitgebreide toelichting.

Dirk Docter: “Toen we begonnen aan ‘Schaduwen over Schiedam’ kwamen we allerlei onbekende verhalen en gebeurtenissen op het spoor. Veel nabestaanden en overlevenden worstelden nog met hun herinneringen aan de oorlog. Ook in dit boek is weer veel nieuw materiaal boven water gekomen.”

Herman Noordegraaf: “Het is verrassend wat er toch nog onder de mensen zit! We kregen bijvoorbeeld unieke beelden van de inundatie van de polder in Kethel Noord in 1944. Een mevrouw van in de negentig, die nu in de Verenigde Staten woont, had een foto van een hockeywedstrijd van Asvion in 1944. Er zijn ook twee tekeningen opgenomen van Gert Nales, lid van het Geuzenverzet, de eerste verzetsgroep tijdens de bezetting. “

Dirk Docter en Herman Noordegraaf

Schiedam in de Tweede Wereldoorlog. Een fotoboek: Van oorlog herdenken naar bevrijding vieren. Schiedam, 2020

Fonds Historische Publicaties Schiedam

232 pp.

Prijs 24,90.

Verkrijgbaar bij de Schiedamse boekhandels.