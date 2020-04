Column - Omdenken in positiviteit

Schiedam - Joke Ballijns kijkt ook deze week rond in Schiedam en geeft een cursusje 'omdenken in positiviteit'.



Het coronavirus houdt ons nu al zes weken in een ijzeren greep maar het ergste is dat niemand weet uit welke hoek hij waait. Je ziet het niet, je voelt het niet, maar het kan overal zijn, oppassen dus.

Ook ik zit in de risico groep, wat heet risico groep: ik ben 75+, met diverse kwalen en overgewicht, dus ik hou mij lekker rustig, doe boodschappen op rustige tijden (tenminste dat probeer ik) maar dat lukt niet altijd. Gelukkig rij ik in mijn scootmobiel en hoef ik nergens gedesinfecteerd te worden en heb ik daardoor een ruime afstand om mij heen, dat is dus omdenken in positiviteit.

Samen met ruim 7.8 miljoen kijkers was ook ik aan de buis gekluisterd om naar de nieuwe maatregelen van Mark Rutte te luisteren en die vielen niet mee. Weer vier weken huisarrest erbij, balen dus, maar nee ik moet omdenken in positiviteit: thuis blijven, betekent geen extra geld opmaken, want de restaurants en theaters, nee alles is gesloten, zíj hebben geen inkomen en ik maak niets op. Maar of ik dit zo leuk vind, is een tweede.

Ook de vakanties gaan niet door, echt niet leuk hoor, hier heb je een heel jaar naar uitgekeken. De organisatoren en luchtvaartmaatschappijen hebben totaal geen inkomsten, maar jij houdt geld over, dat is omdenken in positiviteit.

Maar ik ben het zat, dat omdenken in positiviteit, ik wil eruit, ik wil genieten, ik wil leven, maar… dat COVID-19 loert op iedere hoek en valt aan als je het niet verwacht.

Dus hou ik mij koest en gedraag mij zoals iedereen zich zou moeten gedragen, rustig. Maar dan gaan mijn nekharen omhoog als ik lees dat er in Schiedam maar 11 personen zijn overleden aan het coronavirus, maar 11!!! Als ik de reacties op dit bericht lees, word ik woest. Want het zullen toch maar ouderen zijn, die toch al iets mankeerden. Hoe haal je het in je botte hersens om zo te reageren op zo’n triest bericht, want het zijn er in mijn ogen toch maar 11 teveel. Het zal je vader, moeder, opa of oma maar zijn, in deze tijd is normaal afscheid nemen er niet bij, overlijden is al heel triest, maar op deze manier nog veel triester.

Tenslotte nog een leuk bericht, de burgemeester heeft dit jaar aan acht inwoners een lintje uitgereikt, alleen niet op de normale feestelijke manier. Dit jaar kregen zij in een telefoontje van Cor Lamers de verrassing te horen, toch wel bijzonder, maar helaas kon het niet anders.

Er gaan veel stemmen op om al de IC verpleegkundigen een lintje te geven, maar als u weet hoeveel voorbereidingen (van een jaar) vooraf zijn gedaan voor deze acht mensen, dan zult u begrijpen dat dit niet lukt. Zelf mocht ik vier jaar geleden een lintje ontvangen en het was een fantastische dag en ik wil tegen de uitverkorenen zeggen: alvast gefeliciteerd en later in het jaar wordt het dunnetjes (dik) overgedaan. Wat in het vat zit, verzuurt niet en dat is ook omdenken in positiviteit.



(Joke Ballijns)