Schiedam - Jeroen Bast stuitte bij Vijfsluizen op een bijzonder duo.



'Tijdens een heerlijk stukje fietsen door het natuurgebied van de Vijfsluizen. Kwam ik twee jonge ransuiltjes tegen in een boom, gelijk van me fiets gestapt en een mooie foto van gemaakt. Mijn dag was weer goed!'