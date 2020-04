Verlaten Schiedamse straten in coronatijden

Schiedam - Het Gemeentearchief Schiedam verzamelt beelden uit Schiedam tijdens de ‘coronaperiode’. Daarvoor doet men de oproep aan Schiedammers om foto's aan te leveren. Wij kregen van Anneke Ancher treffende plaatjes van een verlaten straten die de gevolgen van de 'intelligente lockdown' in beeld brengt.



Het Gemeentearchief blijft bewoners vragen om opvallende zaken uit hun omgeving vast te leggen en op te sturen. Let altijd op dat u zich op een veilige en verantwoorde manier buiten begeeft, hou voldoende afstand! Een selectie van de foto’s zal worden opgenomen in het online fotoarchief, dus vergeet niet uw naam en adres te vermelden. Interieurfoto’s zijn ook welkom.

Ook vragen we winkels en bedrijven posters met aankondigingen en maatregelen omtrent corona als deze niet meer nodig zijn te bewaren voor het gemeentearchief. Voor vragen of het toesturen van foto’s kunt u e-mailen naar archief@schiedam.nl