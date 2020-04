De kracht van verbeelding om troost te bieden

Schiedam - Anderhalve meter afstand moet in een museum te organiseren zijn, maar groen licht is er nog niet voor. Deirdre Carasso, directeur van het Stedelijk Museum Schiedam, houdt de moed er in: "We denken bijvoorbeeld aan time slots en uitgestippelde routes. Dat kómt goed, en we redden het ook nog wel even. Intussen organiseren we leuke online projecten die nu wel kunnen. Zoals Troostkunst. We willen steunen waar we kunnen."



(Els Neijts)

"We bereiden ons ook goed voor. Zodat we meteen open kunnen zodra we mogen", verzekert Carasso alvast. "Voor een museum is dat minder ingewikkeld dan bijvoorbeeld theaters. Maar intussen hebben we projecten als Troostkunst bedacht.

Ik had niet verwacht dat er zoveel kunstenaars zouden reageren, maar uiteindelijk doen er 50 mee. Het is zó fijn om te merken hoeveel mensen de kracht van verbeelding gebruiken om troost te bieden. Het werk is heel uiteenlopend. Van glazen mensen op afstand, tot tekst, doorkijkjes of natuurbeelden. Dat de kunstenaars er een klein honorarium voor krijgen is in deze tijd ook fijn."

De vijftig werken zijn op de site van het museum te bekijken en te bestellen als setje ansichtkaarten of als poster(s). "Als je dichtbij woont komen we ze nog brengen ook", lacht Carasso. "Als het aan mij ligt, komen er ook overal billboards", vult ze aan. "Die zijn er al wel, maar we willen er veel meer. Vooral bij verzorgings- en verpleeghuizen. De kaarten en posters gaan hard. We hebben al 1000 bestellingen. Omdat we alles ook zelf verspreiden lijken we momenteel wel een postorderbedrijf. "

Huiselijk

Het Stedelijk Museum staat bekend om zijn laagdrempeligheid en huiselijke sfeer. Voor de hapjes en drankjes die je kunt krijgen, betaal je aan het buffet wat je kunt missen. Iets extra's neertellen wordt natuurlijk zeer gewaardeerd, maar het museum doet daar ook graag iets voor terug. "In de zomer kunnen Schiedammers hier zelfs hun plantjes te logeren brengen", lacht Deirdre Carasso. "Of dat deze zomer gaat lukken kan ik nog niet beloven. En helaas kan het buffet voorlopig ook nog niet open."

Vrijheidsprojecten

Het Stedelijk Museum heeft voor de komende tijd wel projecten op stapel staan over oorlog en bevrijding. Voor de tentoonstelling 75 jaar vrijheid zoekt het museum persoonlijke verhalen van Schiedammers. Je kunt je eigen verhaal of dat van iemand anders en foto's sturen naar verhalen@stedelijkmuseumschiedam.nl.

In dit herdenkingsjaar wordt ook een nieuwe Schiedamse Vrijheidsrok gemaakt. Om mee te doen heb je een lapje en een verhaal nodig en kun je een patroon kiezen van Atelier Anita de Groot. Het resultaat is vanaf 5 mei te zien in de etalage van haar winkel aan de Hoogstraat. Stuur je lapje met verhaal tot en met 1 juni naar roos@stedelijkmuseumschiedam.nl. Of bel 06 3801 4803.

stedelijkmuseumschiedam.nl

