Vitale 100-jarige voetbalvereniging PPSC geëerd door John de Wolf

Schiedam - Voetbalvereniging PPSC uit Schiedam bestaat morgen donderdag 30 april precies 100 jaar en wordt daarom in het zonnetje gezet met een speciale aflevering van de ‘OldStars Radio’ podcast van het Nationaal Ouderenfonds.



Schiedammer, assistent-trainer en voormalige voetballer van Feyenoord John de Wolf, oud-Feyenoorder André Stafleu, sportjournalist Emile Schelvis en wethouder Patricia van Aaken zijn met echte PPSC-ers te gast om mooie verhalen over de vereniging te delen, herinneringen op te halen en natuurlijk wordt ook het clublied gezongen. PPSC laat met hun aanbod voor jong en oud zien dat zij op 100-jarige leeftijd nog altijd zeer vitaal zijn.

Centraal in deze speciale aflevering staat het echte PPSC-gevoel met daarbij extra aandacht voor wat de vereniging voor ouderen betekent, normaal gesproken en nu ten tijden van het coronavirus. De aflevering komt morgen om 9.00 uur online op OldStars Radio en is te beluisteren via de OldStars website, Spotify of via Anchor FM.

Onder de vlag PPSC 100 jaar

Vitaal werden deze maanden tal van activiteiten gepland om dit jubileum te vieren. Helaas moesten de festiviteiten uitgesteld worden vanwege het coronavirus. Met hun actieve De Derde Helft en het OldStars walking football-team brengt PPSC elke week vele ouderen met elkaar in contact en in beweging. 55-plussers komen wekelijks bij elkaar om te voetballen, tafeltennissen, te jeu-de-boulen, te kaarten, biljarten of te sjoelen. Het zijn ook de 55-plussers zelf die zich verenigd hebben in een ouderenraad bij PPSC die deze programma’s organiseren. Ook nu in coronatijd blijft de ouderenraad actief en staat zij met alle deelnemers in contact. Vanuit daar ontstaan weer nieuwe kleine initiatieven om elkaar toch te blijven ontmoeten.

PPSC laat zien dat zij er voor Schiedam en de ouderen in Schiedam zijn. 100 jaar Vitaal, Het Nationaal Ouderenfonds feliciteert hen hier van harte mee!

OldStars zet in op verbinding

Met OldStars aanbod maakt het Ouderenfonds met onder anderen partners Menzis en van Boxtel de volgende stap in de landelijke ontwikkeling van de 100% ouderenvriendelijke sportomgeving. Hierbij staan gezond en fit blijven en socialisatie in en rondom de sportvereniging als bestrijdingsmiddelen tegen eenzaamheid onder 2,5 miljoen ouderen in Nederland centraal.

Bij het aanbod van OldStars Sport en De Derde Helft is alles erop gericht om ouderen sociaal actief, fit en scherp te laten blijven. Omdat ouderen op dit moment geen gebruik kunnen maken van alle aangepaste vormen van sport heeft het Ouderenfonds een podcast gelanceerd om toch met elkaar in contact te blijven: OldStars Radio. Vanuit een centraal punt in het land (Laren) maakt OldStar Eric Hurink, met ondersteuning van diverse OldStars door heel Nederland, de uitzending. 'Zeker in deze tijd is het van belang dat ouderen, en specifiek OldStars, een uurtje ontspanning krijgen,' zegt hij. 'Daarnaast is het een uitgelezen kans om sportieve tips en verhalen over het verenigingsleven met elkaar te delen.'