Man zwaargewond na val uit raam

Schiedam - Een man is gisteravond zwaargewond geraakt nadat hij aan de Korte Singelstraat uit een raam op een afdak is gevallen. De politie sluit daarbij niet uit dat het slachtoffer is geduwd. Er is inmiddels een verdachte aangehouden.



Hoe de man uit de man van twee hoog uit het raam is gevallen blijft vooralsnog onduidelijk. Hij is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ook is niet bekend wat aan de val vooraf is gegaan. "We doen op dit moment onderzoek in de buurt om meer duidelijkheid te krijgen over wat er is gebeurd’’,laat een woordvoerder van de politie via het AD weten.