Hoge waardering voor Argos Mobiel

Schiedam -

Terwijl het voor Vlaardingers de vraag is of Argos-Mobiel na de corona-crisis weer gaat rijden, blijft de taxi-dienst voor Schiedammers onverkort gehandhaafd.



Sterker nog, de gemeente wil, laat het desgevraagd weten, “betere en langdurigere afspraken maken, waardoor meer continuïteit en kwaliteit kan worden geborgd.” Bij de buren haalt het gemeentelijke begrotingstekort een ferme streep door de door Argos Mobiel gevraagde subsidie van 50.000 euro. “Laat duidelijk zijn, dat we dat nodig hebben om daar te blijven rijden,” reageert Karin Hersbach namens Argos. De vrijwilligersorganisatie maakt dagelijks enkele honderden ritten en telt jaarlijks zo’n 45000 passagiers.

Schappelijk prijsje

“Het is een bekende service, waar velen, vooral ouderen, op rekenen. De waardering is met 9.2 ongekend hoog:” Argos voert binnen de stadsgrenzen, tegen een schappelijk prijsje, korte ritten uit. “Om een boodschapje te doen of familie te bezoeken. We zijn dichtbij, flexibel en snel beschikbaar.” Al een jaar geleden meldde het stadskantoor, dat het gemeentebestuur voor lokale ritten, mede uit financiële overwegingen, voorkeur had voor Argos Mobiel boven de Regio-Taxi. “De gemeente Schiedam ziet perspectief in Argos Mobiel. Vandaar dat we er mee door willen gaan.”