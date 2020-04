'Nooit meer een portie kibbeling van Tuyp'

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Bart Bos haalt herinneringen op aan de onlangs overleden visboer Gerard Tuyp.



“Kijk naar mij uit hoog in de lucht, als de zon weer opkomt en de hele wereld veranderd en vrij is van dat verschrikkelijke coronavirus. Kijk dan naar mij uit en hou van mij, zoals ik van jullie gehouden heb.” Het waren de laatste woorden van Gerard Tuyp naar zijn trouwe klantjes voor hij afscheid van zijn geliefde viskraam op het Rubensplein. Hij vocht, maar verloor de strijd tegen de slopende ziekte alvleesklier kanker.

Met het verlies van Gerard is ook de bij iedereen bekende kraam de 'Volendammer vishandel' voorgoed verdwenen van het Rubensplein. Voor de kinderen blijkt het doorzetten van vaders levenswerk niet financieel haalbaar. Zaterdag 28 maart was de laatste verkoopdag en inmiddels is de kraam terug naar de verhuurder, een lege plek achterlatend.

Vrijdag 24 april was het nog eenmaal druk op het Rubensplein toen de rouwauto met daarin de kist van Schiedams bekendste visboer stil bleef staan op de plek waar 55 jaar lang de lekkerste vis van Schiedam en omstreken werd verkocht. Tientallen klanten en buren kwamen, op gepaste afstand van elkaar, een laatste groet brengen aan de altijd goedlachse en positieve visboer die in zijn laatste woorden nog vertelde van niets spijt te hebben in zijn leven. “Ik ben gewoon zo verdomd blij dat ik een leven heb kunnen leiden vol liefde, geluk met mijn prachtige familie, geweldige klanten en vrienden”, aldus Gerard.

Als laatste eerbetoon werden onder luid applaus witte duiven vrijgelaten vanaf Gerard’s met bloemen bezaaide plekkie. Zijn tweede thuis van huis waar hij door velen gemist zal worden.