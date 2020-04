Schiedamse Stadsimkers zaaien op de Bijenbaan

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen.



Woensdag 22 april was het al weer de zevende editie van de Landelijke zaaidag. En daaraan hebben ook de Schiedamse Stadsimkers meegedaan. Een aantal Stadsimkers heeft op de Bijenbaan langs de Slimme Watering in Schiedam Noord een bijvriendelijk mengsel ingezaaid (op veilige afstand!) op een aantal stroken die vooraf door Irado waren gefreesd.

Half maart waren in het kader van NL Doet al zo’n 300 struiken de grond in gegaan. In de loop van de zomer én de komende jaren zal er daardoor weer genoeg te smullen zijn voor de bijen en andere insecten op de Bijenbaan. Bovendien zijn er afgelopen woensdag door Buurtwerkplaats De Buren drie prachtige insectenhotels geplaatst, die konden worden aangeschaft via het door de gemeente Schiedam beschikbaar gestelde wijkbudget van Spaland-Sveaparken. In die hotels kunnen solitaire bijen zoals de metselbijen nestelen, maar bijv. ook vlinders overwinteren.

Na een paar dagen meldden zich bij de hotels reeds de eerste woningzoekende bijen, en hopelijk zullen er de komende maanden nog vele volgen. Al met al een geslaagde samenwerking dit voorjaar van Schiedamse organisaties die de diversiteit van bijen en andere insecten een warm hart toedragen.