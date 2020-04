Richie treedt op om de mensen blij te maken VIDEO

Schiedam - Schiedammer Richard van Dommele (artiestennaam Richie) heeft niet alleen liefde voor het vak maar ook zeker het hart op de goeie plek. Hij treedt belangeloos op bij onder meer zorginstellingen en verpleeghuizen, afgelopen zaterdag nog bij de Frankelandgroep.



'Toen corona om de hoek kwam kijken, dachten we dat het wel zou loslopen, maar intussen weten we beter', zegt Richard. 'Toen ik filmpjes voorbij zag komen van mensen die muziek gingen maken voor en met andere mensen, was dat voor mij best emotioneel en moest ik een traantje weg pinken. Ik dacht dat ga ik ook doen. Ik heb toen affiches gemaakt met 'houd afstand’ en die opgehangen tijdens mijn optredens, zodat iedereen op afstand bleef van elkaar. Zaterdag bij Frankeland gebeurde iets onverwachts. Er kwamen mensen met geld aan voor mij en dat vond ik zo lief, ik voelde me zeer vereerd. Maar daar deed ik het niet voor, ik doe dit met liefde. Als ik de mensen er blij mee kan maken dan doet mij dat goed. Ik heb nu zo’n 16 optredens gedaan en ik ga voorlopig door, allemaal belangeloos.'

Kijk hieronder naar Richie's (toepasselijk getitelde) videoclip Als alles over is, opgenomen in Schiedam!